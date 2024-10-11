НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Детройт», «Оттава» одолела «Флориду», «Бостон» — «Монреаль»

«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 1:3
НХЛ
«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы: Так — 1 (мен.), 36:55 — 1:0. Копитар — 1 (Лафферье, Эдмундсон), 40:13 — 1:1. Копитар — 2 (бол., Спенс, Фиала), 58:22 — 1:2. Копитар — 3 (п.в., Байфилд, Кемпе), 59:18 — 1:3Вратари: Луукконен (58:43 — 59:18) — КемперШтраф: 35 — 15Броски: 34 (13+14+7) — 22 (5+6+11)
«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 1:3
«Бостон» — «Монреаль» — 6:4
НХЛ
«Бостон» — «Монреаль» — 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)
Голы: Галлахер — 1 (бол., Армиа, Хатсон), 8:26 — 0:1. Макэвой — 2 (бол., Маршан, Э. Линдхольм), 11:04 — 1:1. Кофилд — 2 (Гуле, Хатсон), 12:18 — 1:2. Кастелич — 1 (Задоров, Кепке), 13:24 — 2:2. Э. Линдхольм — 1 (Задоров, Пастрняк), 18:23 — 3:2. Пастрняк — 2 (Заха, Э. Линдхольм), 35:56 — 4:2. Кепке — 1 (Бишер, Карло), 36:51 — 5:2. Гуле — 1 (Капанен, Эванс), 49:05 — 5:3. Галлахер — 2 (Эванс, Армиа), 55:43 — 5:4. Кастелич — 2 (Кепке, Карло), 56:00 — 6:4Вратари: Суэймен — Примо (57:05 — 58:59, 59:05)Штраф: 12 — 10Броски: 29 (13+10+6) — 25 (6+5+14)
«Бостон» — «Монреаль» — 6:4
«Детройт» — «Питтсбург» — 3:6
НХЛ
«Детройт» — «Питтсбург» — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)
Голы: Дебринкэт — 1 (Раймонд, Ларкин), 3:46 — 1:0. Бовилье — 1 (Кросби, Пулюярви), 15:02 — 1:1. Бовилье — 2 (Петтерссон, Кросби), 22:55 — 1:2. О`Коннор — 1 (Малкин, Карлссон), 23:53 — 1:3. Петтерссон — 1, 25:28 — 1:4. Тарасенко — 1 (Зайдер, Дебринкэт), 32:32 — 2:4. Карлссон — 1 (бол., Летанг, Малкин), 41:42 — 2:5. Дебринкэт — 2 (бол., Густафссон, Раймонд), 48:13 — 3:5. Хэйс — 1 (Гласс, Аччиари), 52:21 — 3:6Вратари: Тэлбот (Хуссо, 25:28) — БломквистШтраф: 4 — 10Броски: 32 (13+11+8) — 28 (7+14+7)
«Детройт» — «Питтсбург» — 3:6
«Нью-Джерси» — «Торонто» — 2:4
НХЛ
«Нью-Джерси» — «Торонто» — 2:4 (1:3, 1:1, 0:0)
Голы: Пачиоретти — 1 (Хольмберг, Тимминс), 8:18 — 0:1. Макманн — 1 (Маккейб, Лоренц), 11:29 — 0:2. Лоренц — 1 (Кампф), 14:46 — 0:3. Братт — 1 (бол.), 19:18 — 1:3. Таварес — 1 (Доми, Экман-Ларссон), 34:52 — 1:4. Майер — 2 (Ковачевич, Диллон), 39:54 — 2:4Вратари: Маркстрем (58:06) — ХилдебиШтраф: 4 — 10Броски: 24 (9+8+7) — 22 (11+7+4)
«Оттава» — «Флорида» — 3:1
НХЛ
«Оттава» — «Флорида» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Штюцле — 1 (бол., Норрис, Сандерсон), 5:52 — 1:0. Пинто — 1, 10:42 — 2:0. Форслинг — 1 (Беннетт, Ткачак), 35:48 — 2:1. Штюцле — 2 (п.в., Ткачак), 58:50 — 3:1Вратари: Ульмарк — Бобровский (58:07 — 58:50, 59:14 — 59:57)Штраф: 4 — 6Броски: 31 (17+5+9) — 31 (8+7+16)
«Айлендерс» — «Юта» — 4:5 ОТ
НХЛ
«Айлендерс» — «Юта» — 4:5 ОТ (1:1, 0:1, 3:2, 0:1)
Голы: Дюклер — 1 (бол., Добсон, Барзал), 11:10 — 1:0. Крауз — 2 (бол., Маччелли, Кули), 19:01 — 1:1. Хэйтон — 2 (Сергачев, Келлер), 33:07 — 1:2. Хорват — 1 (Дюклер, Добсон), 41:03 — 2:2. Пажо — 1 (мен., Хольмстрем), 46:51 — 3:2. Гюнтер — 3 (бол., Келлер, Сергачев), 47:35 — 3:3. Цыплаков — 1 (Нельсон, Палмиери), 57:53 — 4:3. Доан — 1 (Керфут, Крауз), 58:06 — 4:4. Гюнтер — 4, 62:18 — 4:5Вратари: Варламов — ИнгрэмШтраф: 4 — 12Броски: 25 (10+6+9+0) — 26 (6+9+8+3)
«Миннесота» — «Коламбус» — 3:2
НХЛ
«Миннесота» — «Коламбус» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Болди — 1 (Юханссон, Бродин), 17:51 — 1:0. К. Джонсон — 1 (Силлинджер, Северсон), 22:00 — 1:1. Эрикссон Эк — 1 (Юханссон, Болди), 36:35 — 2:1. Зуккарелло — 1 (бол., Болди, Капризов), 49:58 — 3:1. Веренски — 1 (бол., Чинахов, К. Джонсон), 57:06 — 3:2Вратари: Густавссон — Мерзликинс (58:38)Штраф: 6 — 6Броски: 26 (11+6+9) — 32 (8+15+9)
«Нэшвилл» — «Даллас» — 3:4
НХЛ
«Нэшвилл» — «Даллас» — 3:4 (0:0, 1:4, 2:0)
Голы: Хинтц — 1 (Стэнковен, Джонстон), 22:05 — 0:1. Робертсон — 1 (Хинтц, Стэнковен), 22:24 — 0:2. Форсберг — 1 (бол., Маршессо, Йоси), 23:30 — 1:2. Марчмент — 1 (бол., Дюшен, Стэнковен), 28:03 — 1:3. Марчмент — 2 (Сегин, Харли), 38:15 — 1:4. Новак — 1 (Евангелиста, Форсберг), 44:37 — 2:4. О`Райлли — 1 (Маршессо, Форсберг), 58:25 — 3:4Вратари: Уэджвуд (57:12 — 58:25, 58:31) — ЭттингерШтраф: 8 — 12Броски: 35 (8+13+14) — 19 (4+7+8)
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ
НХЛ
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (2:1, 2:0, 0:3, 0:1)
Голы: Селебрини — 1 (Эклунд, Уолман), 7:01 — 1:0. Бучневич — 1 (Кайру, Броберг), 8:51 — 1:1. Тоффоли — 1 (Селебрини, Рутта), 17:14 — 2:1. Зеттерлунд — 1 (бол., Гранлунд, Тоффоли), 28:26 — 3:1. Гудроу — 1 (мен.), 37:37 — 4:1. Факса — 1 (Уокер), 42:54 — 4:2. Сутер — 1 (Торопченко), 46:11 — 4:3. Фолк — 1 (Томас, Кайру), 59:13 — 4:4. Шенн — 1 (Парэйко, Томас), 60:43 — 4:5Вратари: Блэквуд — ХоферШтраф: 4 — 4Броски: 29 (9+17+3+0) — 40 (22+7+10+1)