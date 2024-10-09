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    НХЛ. «Юта» стартовала с победы, «Флорида» была сильнее «Бостона»

    «Юта» выиграла в дебютном матче

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    Дилан Гюнтер («Юта»)
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    Дилан Гюнтер («Юта»)
    В регулярном чемпионате НХЛ этой ночью завершились три матча.

    «Сент-Луис» в гостях победил «Сиэтл» со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2.

    Дубль у гостей сделал Джордан Кайру, еще один гол забил Филип Броберг. У хозяев отличились Винс Данн и Эли Толванен.

    «Сент-Луис» очередную игру проведет 11 октября против «Сан-Хосе». «Сиэтл» 13 октября встретится с «Миннесотой».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сиэтл» — «Сент-Луис» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
    Голы: Данн — 1 (Эберле), 20:27 — 1:0. Толванен — 1 (Эванс, Борген), 22:20 — 2:0. Кайру — 1 (бол., Томас, Фолк), 33:42 — 2:1. Броберг — 1 (Фолк, Холлоуэй), 35:17 — 2:2. Кайру — 2 (Тексье), 35:37 — 2:3Вратари: Грубауэр (58:18) — БиннингтонВратари: Грубауэр (58:18) — БиннингтонШтраф: 13 — 11Наши: — — Бучневич (18.37/3/+1), Торопченко (9.40/0/0)

    «Флорида» в результативном поединке на своем льду победила «Бостон» — 6:4.

    В составе пантер дублем отметился Сэм Беннетт, по одному голу забили Джона Гаджович, Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Эван Родригес.

    У гостей шайбы на счету Павла Захи, Чарли Макэвой, Давида Пастрняка и Трента Фредерика.

    Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков.

    Следующую игру «Флорида» проведет 11 октября против «Оттавы». «Бостон» в этот же день встретится с «Монреалем».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Бостон» — 6:4 (4:1, 1:1, 1:2)
    Голы: Беннетт — 1 (Родригес), 6:27 — 1:0. Луостаринен — 1 (Лунделл, Райнхарт), 7:31 — 2:0. Заха — 1 (мен., Э. Линдхольм, Пик), 15:33 — 2:1. Райнхарт — 1 (мен., Барков), 18:34 — 3:1. Беннетт — 2, 19:34 — 4:1. Гаджович — 1 (Й. Боквист, Балинскис), 29:12 — 5:1. Макэвой — 1 (Бишер, Х. Линдхольм), 32:32 — 5:2. Родригес — 1 (Ткачак, Экблад), 46:26 — 6:2. Фредерик — 1 (Бразо), 56:51 — 6:3. Пастрняк — 1 (бол., Макэвой), 58:15 — 6:4Вратари: Бобровский — Корписало (58:15)Броски: 35 (17+8+10) — 28 (12+5+11)Штраф: 15 — 19Вратари: Бобровский — Корписало (58:15)Наши: Куликов (19.10/0/+1) — Задоров (18.02/1/-1)

    «Юта» в своем первом матче в истории в НХЛ была сильнее «Чикаго» — 5:2.

    За новичков две шайбы забросил Дилан Гюнтер, по одному голу у Клэйтона Келлера, Барретта Хэйтона и Айана Кола. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился ассистом

    У гостей отличились Теуво Терявяйнен и Ник Фолиньо.

    Команда из Солт-Лейк-Сити проведет следующую игру 11 октября против «Айлендерс».

    «Чикаго» 12 октября встретится с «Виннипегом».

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