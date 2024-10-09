НХЛ. «Юта» стартовала с победы, «Флорида» была сильнее «Бостона»

«Сент-Луис» в гостях победил «Сиэтл» со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2.
Дубль у гостей сделал Джордан Кайру, еще один гол забил Филип Броберг. У хозяев отличились Винс Данн и Эли Толванен.
«Сент-Луис» очередную игру проведет 11 октября против «Сан-Хосе». «Сиэтл» 13 октября встретится с «Миннесотой».
«Флорида» в результативном поединке на своем льду победила «Бостон» — 6:4.
В составе пантер дублем отметился Сэм Беннетт, по одному голу забили Джона Гаджович, Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Эван Родригес.
У гостей шайбы на счету Павла Захи, Чарли Макэвой, Давида Пастрняка и Трента Фредерика.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков.
Следующую игру «Флорида» проведет 11 октября против «Оттавы». «Бостон» в этот же день встретится с «Монреалем».
«Юта» в своем первом матче в истории в НХЛ была сильнее «Чикаго» — 5:2.
За новичков две шайбы забросил Дилан Гюнтер, по одному голу у Клэйтона Келлера, Барретта Хэйтона и Айана Кола. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился ассистом
У гостей отличились Теуво Терявяйнен и Ник Фолиньо.
Команда из Солт-Лейк-Сити проведет следующую игру 11 октября против «Айлендерс».
«Чикаго» 12 октября встретится с «Виннипегом».