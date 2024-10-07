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    Мартемьянов: Нам не хватило времени на подготовку к матчу с «Нефтехимиком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Нефтехимик
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, чего не хватило его команде для успешной игры против «Нефтехимика» (1:4) в матче КХЛ.

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Объективно у них было больше времени для подготовки к матчу. Мы провели две сложные игры в Казани. Чувствую, что парням где-то эмоций не хватает. И в плане движения мы проиграли первый период. Конечно, сложно выигрывать игры с таким количеством удалений.

    Но я благодарен команде. Мы сегодня сражались, ловили шайбы на себя, пытались переломить матч. Моментами где-то фортуна отвернулась от нас, шайба в один момент по ленточке каталась. Готовимся к следующему матчу, сделаем работу над ошибками», — сказал Мартемьянова пресс-службе «Амура» на официальном сайте.

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