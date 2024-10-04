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    Официально: Барбер подписал контракт с «Нефтехимиком»

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    Американский нападающий Райли Барбер стал игроком «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

    Райли Барбер
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    Райли Барбер

    «Мы приветствуем Райли в Стае и желаем ему результативного сезона в "Нефтехимике"!», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.

    Стало известно, что Барбер подписал контракт с «Нефтехимиком» до конца нынешнего сезона. По данным СМИ, форвард заработает около 20-и млн. рублей.

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    • Прошлый сезон Барбер начинал в «Барысе», где провел 28 матчей и набрал 23 (10+13) очков. Затем игрок перешел в «Ак Барс», где принял участие в 29-и встречах, отметился 5-ю шайбами и 6-ю ассистами. 

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