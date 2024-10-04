Официально: Барбер подписал контракт с «Нефтехимиком»

Райли Барбер Фото: globallookpress.com
«Мы приветствуем Райли в Стае и желаем ему результативного сезона в "Нефтехимике"!», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.
Стало известно, что Барбер подписал контракт с «Нефтехимиком» до конца нынешнего сезона. По данным СМИ, форвард заработает около 20-и млн. рублей.
Прошлый сезон Барбер начинал в «Барысе», где провел 28 матчей и набрал 23 (10+13) очков. Затем игрок перешел в «Ак Барс», где принял участие в 29-и встречах, отметился 5-ю шайбами и 6-ю ассистами.