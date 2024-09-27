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    «Лада» в серии буллитов одолела «Нефтехимик»

    «Лада» — «Нефтехимик»: счет матча 5:4 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Нефтехимик
    «Лада» обыграла «Нефтехимик» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Кугрышев — нападающий «Лады»
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    Дмитрий Кугрышев — нападающий «Лады»

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Нефтехимика» дублем отметился нападающий Андрей Белозеров, а по шайбе забросили Никита Хоружев и Вячеслав Лещенко.

    У «Лады» голы записали на свой счет Дмитрий Кугрышев, Иван Романов, Егор Черников и Рафаэль Бикмуллин.

    Команды довели дело до буллитной серии, где сильнее оказалась «Лада». Победный бросок на счету Дмитрия Курышева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Кугрышев — 1 (Шараканов, Сафин), 7:19 — 1:0. Романов — 1 (Минеев), 23:11 — 2:0. Хоружев — 2 (Точилкин), 26:05 — 2:1. Черников — 2 (Коромыслов, Грошев), 26:52 — 3:1. Лещенко — 3 (бол., Белозеров), 30:34 — 3:2. Бикмуллин — 1 (Неколенко, Попугаев), 33:34 — 4:2. Белозеров — 2 (бол., Ди), 48:51 — 4:3. Белозеров — 3 (Дергачев), 50:40 — 4:4Победный буллит: Дмитрий КугрышевВратари: Подъяпольский — Долганов 00:00 — 65:00 (Загидуллин — на буллитах)Броски: 36 (16+15+4+1) — 29 (8+7+12+2)Штраф: 16 — 6

    После этого матча «Лада» занимает 9-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе. «Нефтехимик» располагается на 7-й позиции (10 баллов).

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