«Лада» — «Нефтехимик»: счет матча 5:4 Б, обзор голов

обыграла(5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Нефтехимика» дублем отметился нападающий Андрей Белозеров, а по шайбе забросили Никита Хоружев и Вячеслав Лещенко.

У «Лады» голы записали на свой счет Дмитрий Кугрышев, Иван Романов, Егор Черников и Рафаэль Бикмуллин.

Команды довели дело до буллитной серии, где сильнее оказалась «Лада». Победный бросок на счету Дмитрия Курышева.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Кугрышев — 1 (Шараканов, Сафин), 7:19 — 1:0. Романов — 1 (Минеев), 23:11 — 2:0. Хоружев — 2 (Точилкин), 26:05 — 2:1. Черников — 2 (Коромыслов, Грошев), 26:52 — 3:1. Лещенко — 3 (бол., Белозеров), 30:34 — 3:2. Бикмуллин — 1 (Неколенко, Попугаев), 33:34 — 4:2. Белозеров — 2 (бол., Ди), 48:51 — 4:3. Белозеров — 3 (Дергачев), 50:40 — 4:4Победный буллит: Дмитрий КугрышевВратари: Подъяпольский — Долганов 00:00 — 65:00 (Загидуллин — на буллитах)Броски: 36 (16+15+4+1) — 29 (8+7+12+2)Штраф: 16 — 6

После этого матча «Лада» занимает 9-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе. «Нефтехимик» располагается на 7-й позиции (10 баллов).