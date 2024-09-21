«Торпедо» — СКА: счет матча 3:4, обзор голов

Сергей Плотников Фото: globallookpress.com
Дубль за петербургский клуб оформил Сергей Плотников, еще по голу забили Сергей Толчинский и Григорий Кузьмин. У нижегородцев отличились Владислав Фирстов (дубль) и Максим Летунов.
СКА побеждает в третьей игре подряд. Сейчас у армейцев 9 очков в 7 матчах и пятое место на «Западе». У «Торпедо» 5 очков в 8 играх и четвертое поражение подряд.
Чемпионат КХЛ
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Голы: Фирстов — 1, 4:48 — 1:0. Фирстов — 2 (Артамонов, Летунов), 11:28 — 2:0. Толчинский — 1 (Бардаков, Хайруллин), 34:07 — 2:1. Плотников — 1 (Фальковский), 35:48 — 2:2. Плотников — 2 (Алистров), 42:50 — 2:3. Кузьмин — 2 (бол., Фальковский), 52:07 — 2:4. Летунов — 1 (бол., Артамонов, Войнов), 55:32 — 3:4Вратари: Кульбаков (57:07) — ПлешковБроски: 30 (7+9+14) — 47 (18+13+16)Штраф: 8 — 12