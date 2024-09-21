«Торпедо» — СКА: счет матча 3:4, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородскоеуступилосо счетом 3:4.

Дубль за петербургский клуб оформил Сергей Плотников, еще по голу забили Сергей Толчинский и Григорий Кузьмин. У нижегородцев отличились Владислав Фирстов (дубль) и Максим Летунов.

СКА побеждает в третьей игре подряд. Сейчас у армейцев 9 очков в 7 матчах и пятое место на «Западе». У «Торпедо» 5 очков в 8 играх и четвертое поражение подряд.