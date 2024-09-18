Стало известно, когда Ничушкин может вернуться в расположение «Колорадо»

Валерий Ничушкин Фото: globallookpress.com
«Думаю, он будет допущен к игре в середине ноября. Тогда же я ожидаю его возвращения.
Надеюсь, все проблемы будут решены. Он отличный хоккеист, если он сможет вернуться и остаться таким же отличным хоккеистом, это только поможет нам», — сказал Сакик, слова которого приводит AltitudeSR.
В мае Ничушкина отстранили минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков НХЛ.
В прошлом сезоне Ничушкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 54 матча и набрал 53 (28+25) очка. Кроме того, в его активе (9+1) очков в восьми матчах Кубка Стэнли.