Стало известно, когда Ничушкин может вернуться в расположение «Колорадо»

Нападающий «Колорадо»может вернуться в ноябре может вернуться в расположение клуба. Об этом сообщил президент по хоккейным операциям «Эвеланш» Джо Сакик.

«Думаю, он будет допущен к игре в середине ноября. Тогда же я ожидаю его возвращения.

Надеюсь, все проблемы будут решены. Он отличный хоккеист, если он сможет вернуться и остаться таким же отличным хоккеистом, это только поможет нам», — сказал Сакик, слова которого приводит AltitudeSR.

В мае Ничушкина отстранили минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков НХЛ.

В прошлом сезоне Ничушкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 54 матча и набрал 53 (28+25) очка. Кроме того, в его активе (9+1) очков в восьми матчах Кубка Стэнли.