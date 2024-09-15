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    Кравец: Очень непростая игра, особенно после восьмичасового перелета

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Амур
    Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2).

    Михаил Кравец — главный тренер «Куньлуня»
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    Михаил Кравец — главный тренер «Куньлуня»

    «Очень непростая игра, особенно после восьмичасового перелёта. Зато понравилось: прилетели, приехали и сразу на игру. Мне кажется, ребята так себя поживее чувствуют. Мы восемь часов летели, лёжа на матрасах, ощущение, будто просто ночь в воздухе провёл. Вышел, размялся, побежал. Это проще, чем приезжать в Хабаровск и сначала отдыхать.

    У Синяткина много сильных сторон. За счёт скорости и движения он может усилить нашу игру. Не всегда получается дать хоккеисту сыграть много. Мы ищем сочетания», — приводит слова тренера «Куньлуня» пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

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    • После этого матча «Куньлунь» занимает 5-е место в таблице Запада с 6-ю очками в активе. В следующем поединке «драконы» сыграют против «Адмирала» 17-го сентября.

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