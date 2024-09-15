Кравец: Очень непростая игра, особенно после восьмичасового перелета

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:2).

«Очень непростая игра, особенно после восьмичасового перелёта. Зато понравилось: прилетели, приехали и сразу на игру. Мне кажется, ребята так себя поживее чувствуют. Мы восемь часов летели, лёжа на матрасах, ощущение, будто просто ночь в воздухе провёл. Вышел, размялся, побежал. Это проще, чем приезжать в Хабаровск и сначала отдыхать.

У Синяткина много сильных сторон. За счёт скорости и движения он может усилить нашу игру. Не всегда получается дать хоккеисту сыграть много. Мы ищем сочетания», — приводит слова тренера «Куньлуня» пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

После этого матча «Куньлунь» занимает 5-е место в таблице Запада с 6-ю очками в активе. В следующем поединке «драконы» сыграют против «Адмирала» 17-го сентября.