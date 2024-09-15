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    «Куньлунь» переиграл «Амур» в матче КХЛ

    «Амур» — «Куньлунь»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на выезде переиграл «Амур» со счетом 3:2.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    На голы Юрия Паутова, Тайлера Граовака и Джейка Челиоса хозяева ответили точными бросками Ефима Гуркина и Арно Дюрандо.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
    Голы: Паутов — 1 (Вонг), 2:50 — 0:1. Гуркин — 1 (Мищенко), 18:18 — 1:1. Граовац — 2 (Меркли, Паутов), 42:25 — 1:2. Дюрандо — 1 (Гальченюк, Шевченко), 42:58 — 2:2. Челиос — 2 (Кленденинг, Вонг), 54:01 — 2:3Вратари: Бобков (59:07) — СмитШтраф: 8 — 8Броски: 27 (10+6+11) — 25 (7+10+8)

    «Куньлунь» набрал шесть очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Амур» с 4 очками — на 7-й строчке таблицы «Востока».

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