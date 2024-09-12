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    Кузнецов: Вроде атаковали-атаковали, а КПД нулевой

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    Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о проблемах с результативностью команды после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (0:3).

    Евгений Кузнецов — нападающий СКА
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    Евгений Кузнецов — нападающий СКА

    «Вроде атаковали-атаковали, а КПД нулевой вторую игру подряд. Они терпели и забили, мы отыграться не смогли. Тяжёлые два поражения. Надо переработать такие моменты, в них настоящий коллектив и строится.

    Думаю, мы наладим игру. Не хотелось бы искать отговорки, надо добавлять. Пока ни туда ни сюда. Есть позитивные моменты», — передает слова Кузнецова Чемпионат.

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    • После поражения от «Трактора» СКА занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 2 очками в активе. В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграет против «Лады» 15-го сентября.

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