Кузнецов: Вроде атаковали-атаковали, а КПД нулевой

Нападающийвысказался о проблемах с результативностью команды после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против(0:3).

«Вроде атаковали-атаковали, а КПД нулевой вторую игру подряд. Они терпели и забили, мы отыграться не смогли. Тяжёлые два поражения. Надо переработать такие моменты, в них настоящий коллектив и строится.

Думаю, мы наладим игру. Не хотелось бы искать отговорки, надо добавлять. Пока ни туда ни сюда. Есть позитивные моменты», — передает слова Кузнецова Чемпионат.

После поражения от «Трактора» СКА занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 2 очками в активе. В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграет против «Лады» 15-го сентября.