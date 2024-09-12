СКА — «Трактор»: счет матча 0:3, обзор голов

на своей площадке проиграл(0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе челябинской команды дублем отметился нападающий Максим Шабанов, а еще один гол записал на своей счет Виталий Кравцов.

КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) Голы: Шабанов — 2 (Кравцов), 47:49 — 0:1. Кравцов — 3 (Шабанов), 51:01 — 0:2. Шабанов — 3 (п.в., Ткачев, Фукале), 57:21 — 0:3Вратари: Плешков — ФукалеБроски: 38 (13+12+13) — 33 (10+10+13)Штраф: 0 — 4

После этого матча «Трактор» занимает 4-е место в таблице Востока с 5-ю баллами в копилке. СКА располагается на 9-й строчке (3).