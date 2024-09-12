ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — ЦСКА8-й тур РПЛ. Непомнящий и Кирьяков не верят в победу «Зенита» над ЦСКА
  • 22:31
    • «Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби
    Все новости спорта

    Дубль Шабанова помог «Трактору» обыграть СКА

    СКА — «Трактор»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Трактор
    СКА на своей площадке проиграл «Трактору» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Максим Шабанов — нападающий «Трактора»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Шабанов — нападающий «Трактора»

    В составе челябинской команды дублем отметился нападающий Максим Шабанов, а еще один гол записал на своей счет Виталий Кравцов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
    Голы: Шабанов — 2 (Кравцов), 47:49 — 0:1. Кравцов — 3 (Шабанов), 51:01 — 0:2. Шабанов — 3 (п.в., Ткачев, Фукале), 57:21 — 0:3Вратари: Плешков — ФукалеБроски: 38 (13+12+13) — 33 (10+10+13)Штраф: 0 — 4

    После этого матча «Трактор» занимает 4-е место в таблице Востока с 5-ю баллами в копилке. СКА располагается на 9-й строчке (3).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Рубин» и «Крылья Советов» определить сильнейшего?
  • «Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Остановит ли «Боруссия» «Хайденхайм»?
  • «Боруссия» Д — «Хайденхайм». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Минчане возьмут очередные гостевые 2 очка?
  • «Барыс» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бетис — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Послезавтра в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Факел — Пари НН
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Шрамкова
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие