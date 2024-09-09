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    «Витязь» был сильнее «Сочи» в результативном матче

    «Витязь» — «Сочи»: счет матча 5:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Сочи
    Подмосковный «Витязь» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дерек Барах (слева)
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    Дерек Барах (слева)

    У хозяев героем встречи стал Дерек Барах, оформивший хет-трик. Также забивали Фредерик Готье и Александр Дарьин.

    У сочинского клуба отличились Джесси Грэм, Денис Венгрыжановский, Сергей Попов и Артур Тянулин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Сочи» (Сочи) — 5:4 (4:1, 0:1, 1:2)
    Голы: Барак — 2 (бол., Готье, Чехович), 3:14 — 1:0. Готье — 1 (бол., Барак, Чехович), 4:12 — 2:0. Грэм — 1 (Тянулин, Никонов), 4:56 — 2:1. Дарьин — 1 (Чивилев), 5:42 — 3:1. Барак — 3 (Чехович, Воронков), 11:38 — 4:1. Венгрыжановский — 1 (М.С. Федотов, Волков), 29:53 — 4:2. Попов — 1 (бол., Криштоф, Грэм), 42:35 — 4:3. Барак — 4 (Воробьев), 49:04 — 5:3. Тянулин — 1 (бол., М.С. Федотов, Чебыкин), 57:10 — 5:4Вратари: Дорожко — Иванов (Заврагин, 5:42, 57:39 — 58:20)Броски: 38 (12+7+19) — 36 (11+11+14)Штраф: 15 — 24

    «Витязь» с 4 очками идет на 4-й позиции на «Западе». «Сочи» замыкает таблицу с 2 очками после трех игр.

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