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    Жамнов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Сочи»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак Сочи КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал причины поражения от «Сочи» (1:2 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Игра вообще не сложилась, не в тот хоккей мы хотели играть. У нас пошло очень много брака, как в меньшинстве, так и в игре пять на пять, было много ненужных передач. От этого и такой результат, — приводит слова Жамнова "Спорт-Экспресс".

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    • Жамнов также рассказал, почему матч против "Сочи" пропустит нападающий Николай Голдобин.

    "У него микротравма, которую он получил в начале второго периода матча с ЦСКА. Просто решили, чтобы он пропустил игру, в дальнейшем будем смотреть.

    На раскатке утром поняли, что он не сможет сыграть. Что касается его нынешней игры, то я все сказал о нем после предыдущего матча", — цитирует ТАСС наставника красно-белых.

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