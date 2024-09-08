Жамнов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Сочи»

Главный тренер «Спартака»назвал причины поражения от(1:2 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра вообще не сложилась, не в тот хоккей мы хотели играть. У нас пошло очень много брака, как в меньшинстве, так и в игре пять на пять, было много ненужных передач. От этого и такой результат, — приводит слова Жамнова "Спорт-Экспресс".

Жамнов также рассказал, почему матч против "Сочи" пропустит нападающий Николай Голдобин.

"У него микротравма, которую он получил в начале второго периода матча с ЦСКА. Просто решили, чтобы он пропустил игру, в дальнейшем будем смотреть.

На раскатке утром поняли, что он не сможет сыграть. Что касается его нынешней игры, то я все сказал о нем после предыдущего матча", — цитирует ТАСС наставника красно-белых.