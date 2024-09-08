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    Разин: Мы проиграли, мне содержание вообще не понравилось

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Нефтехимик
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о матче против «Нефтехимика» (0:2).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Как эта поговорка? Век живи, век учись. Честно говоря, после последней игры думал, что особо не нужно ребят настраивать, все понимают, на любого соперника надо настраивать на 100%. Видимо, не достучался, потому что тот настрой, который был у "Нефтехимика" и тот настрой, который был у большинства наших ребят — никуда не годится. Беру всю вину на себя, потому что это мое дело настраивать на игру. А так, понятно, что и Загидулин приехал доказывать, отыграл на 0, поздравляю его. Все по делу, нам уроком будет.

    Как я могу быть доволен содержанием? Мы проиграли, мне содержание вообще не понравилось, если вы заметили, то мы меняли сочетания, очередность троек. Старались как-то встряхнуть, старались какие-то пути найти, но сегодня такой день получился. Были такие моменты, когда могли переломить игру. Тот же "пьяный" Сапожников мог сегодня забить, но не забил. Бывают такие дни. У меня задачи обыграть "Нефтехимик" во что бы то ни стало — не стоит. У нас совсем другие задачи», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 4 очками в активе. «Металлург» — на 7-й позиции (2 балла).

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