Зубов: Победа в матче со «Спартаком» дорого стоит для нас

Главный тренерпрокомментировал победу в матче со(2:1).

«Сегодня пришлось непросто. "Спартак" — мастеровитая команда, на подъёме, побили ЦСКА в первой игре. Они вышли уверенные, и нам пришлось вкатываться в игру, так как не играли семь дней. Нашли силы выстоять во втором периоде, где пришлось нелегко. "Спартак" добавил, зажимал в зоне несколько раз. Повезло. Хочу поздравить своих ребят, они бились и заслужили этот успех. Как бы ни посмотреть по статистике и по всем цифрам — победа дорого стоит для нас.

Мы уделили внимание обороне, естественно. Вы правильно сказали, что "Сочи" забивал в прошлом сезоне, но очень много пропускал. Одно из первоначальных требований — исправить это. Конечно, если ты заканчиваешь сезон и пропускаешь на 100 шайб больше, чем забиваешь — сложно рассчитывать на положительный результат. Мы пытались улучшить некоторые компоненты. Сегодня что-то получалось, а что-то нет. Будем работать», — цитирует Зубова клубная пресс-служба.

«Сочи» проводил первую игру в новом сезоне, а для «Спартака», стартовавшего с победы над ЦСКА, это поражение стало первым в текущем регулярном чемпионате.