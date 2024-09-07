Sportsnet: Кросби может не продлить контракт с «Питтсбургом»

Журналист издания Sportsnet высказались о ситуации с нападающим, который не спешит продлевать контракт с

«Команда уже не та элитная, какой была в 2016 и 2017 годах, у клуба стареющий состав. "Питтсбург" же полностью доверили своему капитану возможность подписать новый контракт.

"Я думаю, что 'Питтсбург' сказал: это Сидни Кросби. Он имеет право принять решение, которое считает нужным. Я думаю, они сделали ему кучу разных предложений", — заявил инсайдер Эллиотт Фридман.

Учитывая, что "пингвины" сделали Кросби несколько предложений, каждое из которых имело разные условия, Фридман полагает, что его решение отложить подписание контракта может быть связано с направлением, в котором движутся Пингвинз», — сказано в статье.

В прошедшем сезоне НХЛ Кросби провел за «Питтсбург» 82 матча, забросил 42 шайбы и сделал 52 голевые передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона 2024/2025.