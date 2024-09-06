Заварухин о победе «Автомобилиста»: Ребята сделали, что просили

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:0).

«Спасибо за поздравления с 300-й игрой в КХЛ. И у меня, и у Да Косты (500 игр в КХЛ) юбилей, команда поздравила нас. Ребята сделали, что просили, агрессивно сыграли первый период, забили в дебюте. После этого создавали неплохие моменты, здорово, что команда помогла Вове Галкину сыграть на ноль.

Много бросали по нашим воротам, особенно во втором периоде: мы много блокировали и он держал нас в игре. Потом сыграли по счёту, где-то ловили соперника на контратаках. Обещал команде выходной после победы — завтра выходной», — цитирует Заварухина Чемпионат.

После этого матча «Автомобилист» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 4 очками в активе. В следующем поединке подопечные Заварухина сыграют против «Торпедо» 9-го сентября.