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    Заварухин о победе «Автомобилиста»: Ребята сделали, что просили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Сибирь
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:0).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Спасибо за поздравления с 300-й игрой в КХЛ. И у меня, и у Да Косты (500 игр в КХЛ) юбилей, команда поздравила нас. Ребята сделали, что просили, агрессивно сыграли первый период, забили в дебюте. После этого создавали неплохие моменты, здорово, что команда помогла Вове Галкину сыграть на ноль.

    Много бросали по нашим воротам, особенно во втором периоде: мы много блокировали и он держал нас в игре. Потом сыграли по счёту, где-то ловили соперника на контратаках. Обещал команде выходной после победы — завтра выходной», — цитирует Заварухина Чемпионат.

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    • После этого матча «Автомобилист» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 4 очками в активе. В следующем поединке подопечные Заварухина сыграют против «Торпедо» 9-го сентября.

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