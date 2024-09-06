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    Кудашов: И план на игру, и задание — все полностью выполнили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Северсталь
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итог матча против «Северстали» (3:1).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Сложная игра, как и всегда в начале сезона. Хочу выделить "Северсталь". Очень организованная, системная и быстрая команда. Конечно, тут надо выделить Андрея Леонидовича Козырева. Действительно здорово сработал на предсезонке — команда у него и играющая, и быстрая, и собрана хорошо.

    Но тем не менее скажу, что мы выходили сегодня побеждать. И план на игру, и задание — все полностью выполнили. И через работу, может быть и не через красивую игру, но добились победы», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    После этой игры обе команды имеют в своем активе по два очка, одержав по одной победе в двух матчах.

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