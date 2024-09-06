Кудашов: И план на игру, и задание — все полностью выполнили

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(3:1).

«Сложная игра, как и всегда в начале сезона. Хочу выделить "Северсталь". Очень организованная, системная и быстрая команда. Конечно, тут надо выделить Андрея Леонидовича Козырева. Действительно здорово сработал на предсезонке — команда у него и играющая, и быстрая, и собрана хорошо.

Но тем не менее скажу, что мы выходили сегодня побеждать. И план на игру, и задание — все полностью выполнили. И через работу, может быть и не через красивую игру, но добились победы», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

После этой игры обе команды имеют в своем активе по два очка, одержав по одной победе в двух матчах.