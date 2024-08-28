«Металлург» — «Нефтехимик»: счет матча 0:3, обзор

получил техническое поражение в матче турнира мемориала имени Ивана Ромазана против(0:3).

По ходу 3-го периода «Металлург» вел в счете 2:1, но главный тренер команды Андрей Разин решил увести свою команду со льда. Дело в том, что судья не дал удаления защитнику «Нефтехимика» Роману Абросимову, который провел силовой прием на игроке «Металлурга» Данииле Вовченко.

В составе хозяев голы записали на свой счет все тот же Даниил Вовченко и Люк Джонсон. У «Нефтехимика» шайбу забросил Вячеслав Лещенко.

Мемориал И. Ромазана «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Голы: Вовченко — 1 (бол., Еременко, Петунин), 13:38 — 1:0. Лещенко — 3 (Пастухов, Белозеров), 15:14 — 1:1. Джонсон — 2 (Еременко), 43:16 — 2:1Вратари: Смолин — ДолгановБроски: 25 (11+10+4) — 12 (4+5+3)Штраф: 2 — 10Техническое поражение: 0 — 3

В следующем матче нижнекамская команда сыграет против «Салавата Юлаева» 30-го августа, а «Металлург» встретится в тот же день с «Магниткой».