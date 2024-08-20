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    «Спартак» уступил «Торпедо» в товарищеской игре

    «Спартак» — «Торпедо»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Спартак Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» обыграло московский «Спартак» в товарищеской встрече со счетом 3:2.

    Василий Атанасов
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    Василий Атанасов

    За красно-белых отличились Шэйн Принс и Александр Пашин. В составе «Торпедо» шайбы забрасывали Василий Атанасов, Сергей Гончарук и Максим Летунов, который также записал в свой актив еще две голевые передачи.

    Хоккей. Товарищеский матч
    «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Атанасов — 1 (Кирсанов, Летунов), 6:02 — 0:1. Гончарук — 1 (бол., Летунов, Кагарлицкий), 10:27 — 0:2. Летунов — 1 (Кагарлицкий), 23:46 — 0:3. Принс — 1 (бол., Чайковски), 28:33 — 1:3. Пашин — 1, 59:56 — 2:3Вратари: Рибар — КульбаковБроски: 33 (9+15+9) — 21 (7+8+6)Штраф: 8 — 10
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