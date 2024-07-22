Кочетков о возвращении Кузнецова в Россию: Это потеря для «Каролины»

Голкипервысказался об уходе российского нападающегоиз клуба.

«Однозначно, это потеря для "Каролины". Во-первых, игроков такого класса, таких креативных в целом очень мало в лиге. Он центральный, русский, и лично мне нравилось, что он привнес изюминку в нашу команду.

У нас очень систематичная команда, и у нас не хватает игроков такого плана, как Евгений, которые могут сыграть нестандартно, сделать то, на счет чего тренер не против», — цитирует Кочеткова ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Кузнецов вернется в Россию и подпишет долгосрочный контракт со СКА. В прошедшем сезоне форвард провел за «Каролину» 30 матчей и набрал 13 (6+7) очков.