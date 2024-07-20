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    Бобровский: Кузнецов усилит КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА КХЛ Флорида Пантерз Каролина Харрикейнз НХЛ
    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов продолжит карьеру в КХЛ.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    В середине июля «Каролина» сообщила о расторжении контракта с Кузнецовым. Россиянин выступал за этот клуб во второй половине минувшего сезона НХЛ.

    Ранее сообщалось, что Кузнецов может стать игроком санкт-петербургского СКА.

    «Он очень талантливый игрок, креативный. Российским болельщикам будет интересно смотреть за его игрой.

    Он, безусловно, усилит КХЛ», — приводит слова Бобровского «Спорт-Экспресс».

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    • Напомним, до переезда в Северную Америку Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский «Трактор».

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