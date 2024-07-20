Бобровский: Кузнецов усилит КХЛ

Вратарь «Флориды»прокомментировал информацию о том, что бывший нападающий «Вашингтона»продолжит карьеру в КХЛ.

В середине июля «Каролина» сообщила о расторжении контракта с Кузнецовым. Россиянин выступал за этот клуб во второй половине минувшего сезона НХЛ.

Ранее сообщалось, что Кузнецов может стать игроком санкт-петербургского СКА.

«Он очень талантливый игрок, креативный. Российским болельщикам будет интересно смотреть за его игрой.

Он, безусловно, усилит КХЛ», — приводит слова Бобровского «Спорт-Экспресс».

Напомним, до переезда в Северную Америку Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский «Трактор».