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    Источник: Жафяров продолжит карьеру в «Барысе»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Барыс Трансферы
    Экс-нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров станет игроком «Барыса». Об этом сообщает журналист СЭ Михаил Зислис.

    Дамир Жафяров
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    Дамир Жафяров

    Стало известно, что Жафяров подпишет контракт с «Барысом» до конца сезона 2024/2025.

    «Для клуба из Астаны это отличный ход, учитывая, что клубу не так просто вести конкуренцию на иностранном рынке. Несколько интересных легионеров выбрали другие клубы. Если хочешь стать сильнее, то не надо себя искусственно ограничивать. Нужно смотреть и на российский рынок. Это почти аксиома», — написал Зислис.

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  • 26/06/2024

    • Прошедший сезон Жафяров начинал в «Ак Барсе», а потом перешел в «Авангард». В стане омской команды форвард провел 37 матчей и набрал 19 (4+15) очков.

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