ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияОт радости Грузии и мести Рангника до истерик Роналду. Победители и неудачники группового этапа Евро-2024
    Все новости спорта

    Демидов стал пятым номером драфта НХЛ-2024, его выбрал «Монреаль»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сан-Хосе Шаркс Монреаль Канадиенс Нью-Джерси Дэвилз Нэшвилл Предаторз Калгари Флэймз
    Четыре российских хоккеиста были выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ 2024-го года.

    Иван Демидов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Демидов

    Под пятым номером драфта НХЛ «Монреаль» выбрал российского нападающего Ивана Демидова, который в последние годы выступает в системе СКА. «Нью-Джерси» под 10-м номером выбрал защитника «Торпедо» Антона Силаева.

    Под 22-м номером «Нэшвилл» решил взять Егора Сурина, а под 28-м номером «Калгари» выбрал Матвея Гридина.

  • Шесть важных уроков, которые команды НХЛ могут извлечь из кубкового похода «Флориды»
  • В чемпионском сезоне у «Пантерз» все сошлось идеально
  • 27/06/2024

    • Отмечается, что 1-м номером драфта НХЛ 2024-го года стал Маклин Селебрини, его выбрал «Сан-Хосе». Под 2-м номером «Чикаго» взял белорусского защитника Артема Левшунова.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Основное время закончится вничью?
  • Швейцария — Италия. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Оппоненты вновь огорчат друг друга?
  • Германия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Перейра — Прохазка
  • Бои
  • Завтра в 07:15
    •  2.68
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фриц — Перселл
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Нафтан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие