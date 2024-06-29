Демидов стал пятым номером драфта НХЛ-2024, его выбрал «Монреаль»

Иван Демидов Фото: globallookpress.com
Под пятым номером драфта НХЛ «Монреаль» выбрал российского нападающего Ивана Демидова, который в последние годы выступает в системе СКА. «Нью-Джерси» под 10-м номером выбрал защитника «Торпедо» Антона Силаева.
Под 22-м номером «Нэшвилл» решил взять Егора Сурина, а под 28-м номером «Калгари» выбрал Матвея Гридина.
Отмечается, что 1-м номером драфта НХЛ 2024-го года стал Маклин Селебрини, его выбрал «Сан-Хосе». Под 2-м номером «Чикаго» взял белорусского защитника Артема Левшунова.