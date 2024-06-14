Макдэвид: Мне казалось, что игра уже была у нас в руках, но мы допустили ошибки

Нападающийвысказался о поражении своей команды в 3-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли против(3:4).

«Думаю, у нас было много возможностей. Мне казалось, что игра уже была у нас в руках, но мы допустили пару ошибок, и они нашли способ забить. Я считаю, мы хорошо справлялись с тем, чтобы доставлять шайбу к воротам и создавать трафик.

Мы не можем забить с флангов против этих ребят, поэтому нужно делать это через центр», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Эдмонтон» проигрывает «Флориде» в финале Кубка Стэнли со счетом в серии 0:3. Следующий матч между этими командами состоится 16-го июня в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.