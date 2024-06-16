В четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 16 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Эдмонтон» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эдмонтон»

Путь к плей-офф: Дорогу к первому для нынешних суперзвезд финалу «Ойлерз» прокладывали кропотливо, здорово проведя вторую половину сезона после катастрофической серии в первой.

В 82 матчах «Эдмонтон» заработал 104 очка и обосновался на пятом месте в Западной конференции, на 3+ балла отстав от «Колорадо» и компании, сформировавших четверку сильнейших.

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Последние матчи: По ходу кубкового раунда команда Криса Кноблауха справилась с рядом по-настоящему сложных вызовов, но «Пантерз» в нынешних условиях стали самым свирепым боссом в этой игре.

Проведя три матча, «Эдмонтон» не выиграл ни разу. Но если в гостях «Ойлерз» оказались совсем беспомощными (0:3, 1:4), то на домашнем льду сумели навязать борьбу, хотя и из этого ничего извлечь не удалось (3:4).

Прогнозы и ставки на НХЛ

Не сыграют: Предстоящий матч точно пропустит Трой Стечер, под вопросом участие Эвандера Кейна, который также не вышел на лед в предыдущей встрече.

Состояние команды: История финалов Кубка чаще говорит в пользу тех, кто выиграл первый матч серии, в то время как в случае с «Ойлерз» речь идет о трех поражениях подряд. При текущем положении дел канадцы, кажется, готовы понемногу мириться с провалом.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Свой, возможно, величайший в истории сезон «Пантерз» начали с уверенной регулярки, в рамках которой на пике конкуренции имели шанс побороться за Президентский трофей.

Стать лучшей в лиге по набранным очкам «Флорида» не сумела, зато упрочилась в таблице Восточной конференции на третьей строчке, набрав 110 очков. Всего 4 балла отделили клуб из Санрайза от «Рейнджерс», о которых сейчас никто не вспоминает.

Последние матчи: Закаленная безжалостным опытом прошлогоднего финала, команда Пола Мориса находится в шаге от победы в Кубке Стэнли, демонстрируя в серии с «Ойлерз» непоколебимую уверенность.

В двух матчах в Санрайзе Бобровский в одиночку обезвредил элитных форвардов соперника (3:0, 4:1), в то время как в Альберте «Флорида» смогла справиться с давлением и обернуть его в свое преимущество на фоне динамичной борьбы — 4:3.

Не сыграют: В четвертый матч «Флорида» готова войти полным составом. На момент публикации о ее кадровых потерях информации нет.

Состояние команды: Ровно год назад «Пантерз» были уничтожены «Вегасом» со счетом 3:9, а теперь именно они чертят траекторию движения противостояния, которая, скорее всего, приведет их к трофею.

Статистика для ставок

В трех матчах из последних четырех «Эдмонтон» не забивал больше двух голов

Серия «Флориды» без поражений в основное время в гостях увеличилась до семи матчей

Всего в одной игре из последних четырех «Пантерз» пропустили больше гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.05, а победа «Флориды» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

Прогноз: Скорее всего, где-то в подсознании «Эдмонтон» уже смирился с провальным финалом. Тем не менее страх досрочного вылета побудит канадцев цепляться за любую возможность проломить прочную стену.

«Флорида» в прошлом матче продемонстрировала готовность играть на высоких скоростях, используя на максимум даже небольшое количество шансов. При таком раскладе заряженные гости вряд ли отдадут предстоящий матч, хотя градус борьбы в нем достигнет наивысшей точки.

Ставка: «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.58.

Прогноз: Еще ни разу в этой серии команда Пола Мориса не забрасывала менее трех шайб. С учетом сохраняющихся проблем «Эдмонтона» в защите, в потенциально последнем матче эта тенденция будет сохранена.

Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 2.5 за 1.90.