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    «Пантерз» покончат с «Ойлерз» в матче №4

    «Эдмонтон» — «Флорида». Ставка (к. 2.58) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 16 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Флорида»
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    Кевин Стенлунд
    В четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 16 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Эдмонтон» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 16 Июня 2024 года

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •  Эдмонтон 03:00 Флорида

    Флорида

  • Кубок Стэнли
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    «Эдмонтон»

    Путь к плей-офф: Дорогу к первому для нынешних суперзвезд финалу «Ойлерз» прокладывали кропотливо, здорово проведя вторую половину сезона после катастрофической серии в первой.

    В 82 матчах «Эдмонтон» заработал 104 очка и обосновался на пятом месте в Западной конференции, на 3+ балла отстав от «Колорадо» и компании, сформировавших четверку сильнейших.

    Эдмонтон — Флорида: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: По ходу кубкового раунда команда Криса Кноблауха справилась с рядом по-настоящему сложных вызовов, но «Пантерз» в нынешних условиях стали самым свирепым боссом в этой игре.

    Проведя три матча, «Эдмонтон» не выиграл ни разу. Но если в гостях «Ойлерз» оказались совсем беспомощными (0:3, 1:4), то на домашнем льду сумели навязать борьбу, хотя и из этого ничего извлечь не удалось (3:4).

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Не сыграют: Предстоящий матч точно пропустит Трой Стечер, под вопросом участие Эвандера Кейна, который также не вышел на лед в предыдущей встрече.

    Состояние команды: История финалов Кубка чаще говорит в пользу тех, кто выиграл первый матч серии, в то время как в случае с «Ойлерз» речь идет о трех поражениях подряд. При текущем положении дел канадцы, кажется, готовы понемногу мириться с провалом.

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: Свой, возможно, величайший в истории сезон «Пантерз» начали с уверенной регулярки, в рамках которой на пике конкуренции имели шанс побороться за Президентский трофей.

    Стать лучшей в лиге по набранным очкам «Флорида» не сумела, зато упрочилась в таблице Восточной конференции на третьей строчке, набрав 110 очков. Всего 4 балла отделили клуб из Санрайза от «Рейнджерс», о которых сейчас никто не вспоминает.

    Последние матчи: Закаленная безжалостным опытом прошлогоднего финала, команда Пола Мориса находится в шаге от победы в Кубке Стэнли, демонстрируя в серии с «Ойлерз» непоколебимую уверенность.

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    • В двух матчах в Санрайзе Бобровский в одиночку обезвредил элитных форвардов соперника (3:0, 4:1), в то время как в Альберте «Флорида» смогла справиться с давлением и обернуть его в свое преимущество на фоне динамичной борьбы — 4:3.

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    Не сыграют: В четвертый матч «Флорида» готова войти полным составом. На момент публикации о ее кадровых потерях информации нет.

    Состояние команды: Ровно год назад «Пантерз» были уничтожены «Вегасом» со счетом 3:9, а теперь именно они чертят траекторию движения противостояния, которая, скорее всего, приведет их к трофею.

    Статистика для ставок

    • В трех матчах из последних четырех «Эдмонтон» не забивал больше двух голов

    • Серия «Флориды» без поражений в основное время в гостях увеличилась до семи матчей

    • Всего в одной игре из последних четырех «Пантерз» пропустили больше гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.05, а победа «Флориды» — в 2.65.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

    Прогноз: Скорее всего, где-то в подсознании «Эдмонтон» уже смирился с провальным финалом. Тем не менее страх досрочного вылета побудит канадцев цепляться за любую возможность проломить прочную стену.

    «Флорида» в прошлом матче продемонстрировала готовность играть на высоких скоростях, используя на максимум даже небольшое количество шансов. При таком раскладе заряженные гости вряд ли отдадут предстоящий матч, хотя градус борьбы в нем достигнет наивысшей точки.

    Ставка: «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.58.

    Прогноз: Еще ни разу в этой серии команда Пола Мориса не забрасывала менее трех шайб. С учетом сохраняющихся проблем «Эдмонтона» в защите, в потенциально последнем матче эта тенденция будет сохранена.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 2.5 за 1.90.

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    «Эдмонтон» — «Флорида». В четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 16 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида» с коэффициентом 2.58.
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