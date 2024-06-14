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    • «Флорида» выиграла третий матч в финале Кубка Стэнли
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    «Флорида» выиграла третий матч в финале Кубка Стэнли

    «Эдмонтон» — Флорида«: счет матча 3:4, обзор

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
    Третий матч финальной серии Кубка Стэнли снова завершился победой «Флориды» над «Эдмонтоном» со счетом 4:3.

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    У «Пантерз» шайбы забрасывали Сэм Райнхарт, Сэм Беннет, Александр Барков и Владимир Тарасенко. За «Ойлерз» отличились Уоррен Фогеле, Райан Маклеод и Филип Броберг.

    «Эдмонтон» — «Флорида» — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

    Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч
    «Эдмонтон» — «Флорида» — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
    Голы: Райнхарт — 9 (Форслинг, Барков), 18:58 — 0:1. Фогеле — 2 (Хенрик), 21:49 — 1:1. Тарасенко — 4 (Луостаринен, Лунделл), 29:12 — 1:2. Беннетт — 7 (Ткачак), 33:57 — 1:3. Барков — 7 (Родригес, Райнхарт), 35:31 — 1:4. Броберг — 2 (Макдэвид, Нерс), 46:02 — 2:4. Маклеод — 2 (Кулак, Макдэвид), 54:43 — 3:4Вратари: Скиннер — БобровскийБроски: 35 (13+16+6) — 23 (10+8+5)Штраф: 6 — 10Наши: — — Куликов (11.34/0/0), Тарасенко (11.13/4/+1)Счет в серии: 0-3

    Таким образом, счет в серии стал 3:0 в пользу «Флориды». Четвертый матч, который может стать решающим, состоится 16 июня в Эдмонтоне.

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