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    Тренер ЦСКА рассказал, чем может заняться Ковальчук после завершения карьеры хоккеиста

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    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев высказался о лидерский качествах бывшего нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Очень грамотный, умный в плане хоккея мужик, его ещё одно хорошее качество — это самодостаточность. Думаю, что на поприще спортивного руководителя или менеджера он добьётся успеха.

    Он знает хоккей, понимает его. В принципе, он может заняться спортом, даже политикой. Важный момент — у него очень сильные лидерские качества», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

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    • Напомним, что в сезоне 2023/2024 Ковальчук провел в «Спартаке». За 25 матчей в стане «красно-белых» форвард набрал 8 (4+4) очков.

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