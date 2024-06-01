Тренер ЦСКА рассказал, чем может заняться Ковальчук после завершения карьеры хоккеиста

Главный тренервысказался о лидерский качествах бывшего нападающего

«Очень грамотный, умный в плане хоккея мужик, его ещё одно хорошее качество — это самодостаточность. Думаю, что на поприще спортивного руководителя или менеджера он добьётся успеха.

Он знает хоккей, понимает его. В принципе, он может заняться спортом, даже политикой. Важный момент — у него очень сильные лидерские качества», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

Напомним, что в сезоне 2023/2024 Ковальчук провел в «Спартаке». За 25 матчей в стане «красно-белых» форвард набрал 8 (4+4) очков.