Агент Ткачева: Мы по другим причинам приехали в клуб, но вышли с пятилетним контрактом

— агент нападающегорассказал о продлении контракта с омским клубом до 2029-го года.

«Сразу хочу сказать, что предложение было для нас неожиданным. Нам просто сказали, что хотят видеть Володю в составе, строить вокруг него команду, ждут от него результатов и поэтому предлагают длительное сотрудничество. Мы реально не были готовы к этому разговору, но быстро сориентировались, Володя позвонил супруге, родителям.

Я ему сказал, чтобы принимал решение. Он сам его принял. То есть для нас это реально было неожиданностью, мы совсем по другим причинам приехали в клуб, но вышли с пятилетним контрактом», — сказал Бабаев Чемпионату.

В прошедшем сезоне Ткачев провел 70 матчей за «Авангард», забросил 20 шайб и сделал 66 голевых передач.