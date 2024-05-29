Агент Ткачева: Мы по другим причинам приехали в клуб, но вышли с пятилетним контрактом

Владимир Ткачев — нападающий «Авангарда» Фото: globallookpress.com
«Сразу хочу сказать, что предложение было для нас неожиданным. Нам просто сказали, что хотят видеть Володю в составе, строить вокруг него команду, ждут от него результатов и поэтому предлагают длительное сотрудничество. Мы реально не были готовы к этому разговору, но быстро сориентировались, Володя позвонил супруге, родителям.
Я ему сказал, чтобы принимал решение. Он сам его принял. То есть для нас это реально было неожиданностью, мы совсем по другим причинам приехали в клуб, но вышли с пятилетним контрактом», — сказал Бабаев Чемпионату.
В прошедшем сезоне Ткачев провел 70 матчей за «Авангард», забросил 20 шайб и сделал 66 голевых передач.