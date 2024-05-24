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    Источник: Свечников не хочет играть в КХЛ и жить в России

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    Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников может покинуть казанский клуб. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

    Евгений Свечников
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    Евгений Свечников

    «В первый год зарплата Свечникова — 40 млн рублей — выглядела адекватно. Однако уже на второй год соглашения оклад игрока вырастет почти в два раза и составит 75 млн рублей.

    Источники рассказывают, что игрок особо-то и не горит желанием играть в КХЛ и жить в России. В плане менталитета он уже полностью стал американцем», — сообщают в «Бизнес Online».

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    • В прошедшем сезоне КХЛ Свечников провел 33 матча за «Ак Барс» и набрал 14 (9+5) очков.

    Напомним, что форвард провел 172 встречи в НХЛ. Последний клуб Свечникова заокеаном был «Сан Хосе», в котором провел 59 матчей и набрал 14 (8+6) баллов.

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