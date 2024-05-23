Швеция — Финляндия: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

Сборная Швеции Фото: globallookpress.com
В основное время за шведов забил Расмус Далин, а в составе финнов отличился Ханнеса Бьорнинена.
Все решалось в овертайме, где заброшенная шайба Джоэля Эрикссона принесла победу Швеции.
Чемпионат мира. Четвертьфинал
Швеция — Финляндия — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Далин — 2 (Лундестрем, Раймонд), 55:02 — 1:0. Бьернинен — 2 (Пуустинен, Лехтонен), 59:02 — 1:1. Эрикссон Эк — 6 (бол., Хедман, Далин), 65:54 — 2:1Вратари: Густавссон — Ларми (58:18 — 59:02)Штраф: 2 — 8Броски: 35 (13+11+8+3) — 20 (5+3+11+1)
Благодаря этой победе Швеция вышла в полуфинал турнира.