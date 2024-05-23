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    Швеция в овертайме победила Финляндию и пробилась в полуфинал чемпионата мира

    Швеция — Финляндия: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Финляндии Сборная Швеции
    В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Швеции в овертайме переиграла команду Финляндии со счетом 2:1.

    Сборная Швеции
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    Сборная Швеции

    В основное время за шведов забил Расмус Далин, а в составе финнов отличился Ханнеса Бьорнинена.

    Все решалось в овертайме, где заброшенная шайба Джоэля Эрикссона принесла победу Швеции.

    Чемпионат мира. Четвертьфинал
    Швеция — Финляндия — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Далин — 2 (Лундестрем, Раймонд), 55:02 — 1:0. Бьернинен — 2 (Пуустинен, Лехтонен), 59:02 — 1:1. Эрикссон Эк — 6 (бол., Хедман, Далин), 65:54 — 2:1Вратари: Густавссон — Ларми (58:18 — 59:02)Штраф: 2 — 8Броски: 35 (13+11+8+3) — 20 (5+3+11+1)

    Благодаря этой победе Швеция вышла в полуфинал турнира.

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