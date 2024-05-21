Швеция — Словакия: счет матча 6:1, обзор голов

В составе шведской сборной шайбы забросили Лукас Рэймонд, Эрик Карлссон, Андре Бураковский, Исак Лундестрём. Помимо этого, дубль оформил Йоэль Эрикссон Эк.
У Словакии единственный гол записал на свой счет Михал Иван.
Чемпионат мира. Группа В.
Швеция — Словакия — 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Голы: Рэймонд — 4 (бол., Хедман, Кемпе), 2:20 — 1:0. Карлссон — 5 (Хольмберг, Рэймонд), 27:31 — 2:0. Бураковски — 4 (бол., Карлссон, Зеттерлунд), 32:38 — 3:0. Лундестрем — 2 (Олофссон), 33:15 — 4:0. Эрикссон Эк — 4 (мен., Бродин), 49:15 — 5:0. Иван — 1 (Татар, Слафковский), 50:49 — 5:1. Эрикссон Эк — 5 (Карлссон), 57:35 — 6:1Вратари: Густавссон — ШкорванекБроски: 43 (11+13+19) — 18 (11+4+3)Штраф: 12 — 12
По итогам группового этапа сборная Швеции заняла 1-е место в группе В и в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против Финляндии 23-го мая. Словакия в тот же день встретится с Канадой.