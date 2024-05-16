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    Маккиннон об отстранении Ничушкина: Это тяжело для него и его семьи

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    Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон высказался о ситуации с партнером по команде Валерием Ничушкиным, который был отстранен от матчей НХЛ на 6 месяцев.

    Валерий Ничушкин
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    Валерий Ничушкин

    «Очевидно, это тяжело для него и его семьи. Это всё, что я хочу сказать по этому поводу», — цитирует Маккиннона Sportsnet.

    Напомним, что 14-го мая Ничушкин был отстранен «Колорадо» из-за проваленного теста на наркотики. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли россиянин провел 8 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 1-й голевой передачей.

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