Маккиннон об отстранении Ничушкина: Это тяжело для него и его семьи

Нападающийвысказался о ситуации с партнером по команде, который был отстранен от матчей НХЛ на 6 месяцев.

«Очевидно, это тяжело для него и его семьи. Это всё, что я хочу сказать по этому поводу», — цитирует Маккиннона Sportsnet.

Напомним, что 14-го мая Ничушкин был отстранен «Колорадо» из-за проваленного теста на наркотики. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли россиянин провел 8 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 1-й голевой передачей.

После 5-и матчей 2-го раунда плей-офф НХЛ «Колорадо» проигрывает «Далласу» со счетом в серии 2:3. Шестая игра между этими командами состоится 18-го мая в 05:00 мск.