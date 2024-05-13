НХЛ. «Флорида» победила «Бостон», «Ванкувер» одолел «Эдмонтон»

Владимир Тарасенко Фото: globallookpress.com
В составе «Брюинз» отличились Давид Пастрняк и Брендон Карло, у «Пантерз» шайбы забросили Антон Лунделл, Сэм Беннетт и Александр Барков, Владимир Тарасенко отличился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19.
Счет в серии 3-1 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 15 мая и начнется в 02.00 мск.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
«Бостон» — «Флорида» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
Голы: Пастрняк — 4 (бол., Дебраск, ван Римсдайк), 8:53 — 1:0. Карло — 3, 15:12 — 2:0. Лунделл — 1 (Родригес, Экблад), 34:48 — 2:1. Беннетт — 2 (бол., Лунделл, Родригес), 43:41 — 2:2. Барков — 5 (Окпосо, Тарасенко), 47:31 — 2:3Вратари: Суэймен (58:12 — 58:37, 58:55) — БобровскийШтраф: 12 — 8Броски: 18 (5+11+2) — 41 (15+13+13)
«Бостон» — «Флорида» — 2:3
«Ванкувер» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Эдмонтон» со счетом 4:3.
В составе «Кэнакс» 3 (2+1) очка набрал Брок Босер, дубль оформил Элиас Линдхольм. У «Ойлерз» отличились Маттиас Экхольм, Леон Драйзайтль и Эван Бушар.
Счет в серии 2-1 в пользу «Ванкувера». Четвертый матч пройдет 15 мая и начнется в 04.30 мск.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)
Голы: Экхольм — 3 (бол., Кейн, Нерс), 5:37 — 1:0. Линдхольм — 4 (бол., Босер, Хьюз), 8:45 — 1:1. Босер — 6 (Миллер, Майерс), 13:18 — 1:2. Босер — 7 (Сутер), 18:34 — 1:3. Драйзайтль — 7 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 23:36 — 2:3. Линдхольм — 5 (бол., Миллер, Хьюз), 37:35 — 2:4. Бушар — 3 (Экхольм, Драйзайтль), 58:44 — 3:4Вратари: Скиннер (Пикар, 40:00, Скиннер, 58:44, 58:55) — ШиловШтраф: 8 — 12Броски: 45 (9+14+22) — 18 (11+4+3)