«Флорида» — «Бостон»: счет матча 1:5, обзор голов

«Барселона была моей командой». Игорь Ледяхов — о борьбе в Лиге чемпионов, преимуществе «Зенита» и отъезде из «Спартака»

Интервью с человеком, который забил 41 мяч в Ла Лиге за скромный хихонский «Спортинг»