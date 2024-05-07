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    «Флорида» на старте второго раунда плей-офф НХЛ дома проиграла «Бостону»

    «Флорида» — «Бостон»: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Бостон Брюинз Флорида Пантерз
    «Флорида» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ дома уступила «Бостону» со счетом 1:5.

    «Флорида»
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    «Флорида»

    В составе «Пантерз» отличился Мэтью Ткачак, вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска из 28.

    У «Брюинз» шайбы забросили Морган Гики, Мэйсон Лорей, Брендон Карло, Джастин Бразо и Джейк Дебраск.

    Все прогнозы на НХЛ

    Счет в серии 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 9 мая и начнется в 2:30 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Флорида» — «Бостон» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
    Голы: Ткачак — 4 (Барков), 31:45 — 1:0. Гики — 3 (Заха, Пастрняк), 32:52 — 1:1. Лорей — 1 (Уотерспун, Заха), 36:17 — 1:2. Карло — 2 (Койл, Фредерик), 39:39 — 1:3. Бразо — 1 (ван Римсдайк, Лорей), 47:13 — 1:4. Дебраск — 4 (п.в., Маршан), 56:38 — 1:5Вратари: Бобровский — СуэйменШтраф: 24 — 18Броски: 39 (9+14+16) — 29 (14+7+8)

    «Флорида» — «Бостон» — 1:5
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