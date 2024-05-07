«Флорида» — «Бостон»: счет матча 1:5, обзор голов

«Флорида» Фото: globallookpress.com
В составе «Пантерз» отличился Мэтью Ткачак, вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска из 28.
У «Брюинз» шайбы забросили Морган Гики, Мэйсон Лорей, Брендон Карло, Джастин Бразо и Джейк Дебраск.
Счет в серии 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 9 мая и начнется в 2:30 мск.
НХЛ. Плей-офф
«Флорида» — «Бостон» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Голы: Ткачак — 4 (Барков), 31:45 — 1:0. Гики — 3 (Заха, Пастрняк), 32:52 — 1:1. Лорей — 1 (Уотерспун, Заха), 36:17 — 1:2. Карло — 2 (Койл, Фредерик), 39:39 — 1:3. Бразо — 1 (ван Римсдайк, Лорей), 47:13 — 1:4. Дебраск — 4 (п.в., Маршан), 56:38 — 1:5Вратари: Бобровский — СуэйменШтраф: 24 — 18Броски: 39 (9+14+16) — 29 (14+7+8)
«Флорида» — «Бостон» — 1:5