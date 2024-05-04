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    «Россия 25» разгромила Беларусь на турнире Qazaqstan Hockey Open

    «Россия 25» — Беларусь«: счет матча 6:0, обзор голов

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    «Россия 25» всухую обыграла Беларусь (6:0) в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open.

    «Россия 25»
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    «Россия 25»

    В составе «России 25» дублем отметился Виталий Абрамов, а по голу записали на свой счет Артур Тянулин, Артемий Князев, Валентин Зыков и Арсений Грицюк.

    Товарищеский матч. Большой тур сборной 2024.
    Россия 25 — Белоруссия — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
    Голы: Тянулин — 1 (бол., Грудинин, Джиошвили), 17:02 — 1:0. Князев — 1 (мен., Соркин), 21:13 — 2:0. Зыков — 1, 23:05 — 3:0. Грицюк — 1 (бол., Зыков, Глотов), 41:54 — 4:0. Абрамов — 1 (Коромыслов, Бардаков), 45:17 — 5:0. Абрамов — 2, 47:10 — 6:0Вратари: Плешков — БольшаковШтраф: 10 — 14

    Следующий матч между «Россией 25» и сборной Беларуси состоится 6-го мая в Омске. Уже 9-го мая команды сыграют в Туле, а 11-го числа — Минске.

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