Швейцария — Финляндия: счет матча 1:3, обзор голов

одолела(3:1) в матче Еврохоккейтура в Чехии.

В составе финнов дублем отметился нападающий команды Патрик Пуйстола, оба раза отличившись во 2-м периоде. Еще 1 гол записал на свой счет Юлиус Маттила в 3-м периоде.

Единственную шайбу у Швейцарии забросил нападающий сборной Таннер Ричард.

Еврохоккейтур. Чешские игры. Швейцария — Финляндия 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). Голы: Пуйстола — 1 (Ринделль), 24:53 — 0:1. Пуйстола — 2 (бол. Пуустинен), 33:20 — 0:2. Маттила — 1 (Каски), 48:46 — 0:3. Ричард — 1, 50:51 — 1:3Вратари: Шмид — ЛармиБроски: 32 (16+8+8) — 29 (13+7+9)Штраф: 6 — 4

После этого матча Финляндия занимает 1-е место в группе, а Швейцария — на 3-й позиции. В следующем поединке финская национальная команда сыграет против Швеции 5-го мая.