Спортдиректор «Металлурга» рассказал о работе по формированию команды на следующий сезон

Спортивный директоррассказал о планах руководства клуба в ближайшее межсезонье.

«Сильно ли изменится команда на следующий сезон? Мы попытаемся сохранить всех, кто играл в финале и у кого еще нет контрактов. У многих они есть. И попытаемся взять еще игроков, чтобы в следующем сезоне повторить этот результат.

Реально ли сохранить эту команду, учитывая потолок зарплат? Практически все игроки у нас подписаны, кроме нескольких ребят. Деньги под потолком еще есть. Люк Джонсон входит в их число? Да, Люк и Робин Пресс входят.

У Набокова очень скромная зарплата по контракту? Мы уже думали об этом. Сегодня как раз встречались с агентом Ильи. Попробуем увеличить его зарплату и договориться о контракте на несколько лет вперед.

Будем ли искать еще одного голкипера? Поиска не будет. У нас есть вратари. Думаю, Подскребалин на следующий сезон придет в лучшей физической форме. И Саня Смолин — хороший вратарь. Он поработает летом и будет составлять конкуренцию Илье», — сказал Гомоляко СЭ.

Напомним, что «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в нынешнем сезоне. Голкипер «магнитки» Илья Набоков стал MVP плей-офф КХЛ.