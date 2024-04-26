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    Спортдиректор «Металлурга» рассказал о работе по формированию команды на следующий сезон

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    Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о планах руководства клуба в ближайшее межсезонье.

    Илья Набоков — MVP плей-офф КХЛ
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    Илья Набоков — MVP плей-офф КХЛ

    «Сильно ли изменится команда на следующий сезон? Мы попытаемся сохранить всех, кто играл в финале и у кого еще нет контрактов. У многих они есть. И попытаемся взять еще игроков, чтобы в следующем сезоне повторить этот результат.

    Реально ли сохранить эту команду, учитывая потолок зарплат? Практически все игроки у нас подписаны, кроме нескольких ребят. Деньги под потолком еще есть. Люк Джонсон входит в их число? Да, Люк и Робин Пресс входят.

    У Набокова очень скромная зарплата по контракту? Мы уже думали об этом. Сегодня как раз встречались с агентом Ильи. Попробуем увеличить его зарплату и договориться о контракте на несколько лет вперед.

    Будем ли искать еще одного голкипера? Поиска не будет. У нас есть вратари. Думаю, Подскребалин на следующий сезон придет в лучшей физической форме. И Саня Смолин — хороший вратарь. Он поработает летом и будет составлять конкуренцию Илье», — сказал Гомоляко СЭ.

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