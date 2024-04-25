Николай Заварухин: «Металлург» заслуженно стал чемпионом

— Честно говоря, я был уверен, что в финальной серии будет никак не четыре матча. «Магнитка» добилась уверенной победы, а «Локомотив» в финальной серии несколько удивил своей прямолинейностью.

— Все же за счет чего, на ваш взгляд, «Магнитка» так уверенно провела серию? Казалось бы, в полуфинале «Автомобилист», под вашим руководством, ее изрядно измотал.

— Всю серию «Металлург» провел в хорошем движении. У команды Андрея Разина очень быстрые техничные нападающие, которые создают много хлопот любому сопернику. В каждой игре «Локомотиву» чего-то не хватало. Нужно было железнодорожникам играть более активно, креативнее в атаке.

— Обидно, что вы не на месте «Металлурга», ведь у вас были хорошие шансы попасть в главную серию сезона?

— Конечно же, неприятно мне было проигрывать «Магнитке» второй год подряд. Охота было играть в финале, но раз так вышло, значит «Металлург» оказался сильнее нас.

— Что вообще выходит на первый план в плей-офф — психология или мастерство игроков?

— Психология — один из самых важных слагаемых успеха. Конечно, очень важно физическое состояние команды, правильное восстановление после игр, логистика перелетов. Ну и мастерство игроков тоже многое значит.

— Удивил ли вас «Локомотив»? Казалось бы, Игорь Никитин опытный кубковый боец, однако он проигрывает третий свой финал из четырех.

— Мне вообще «Локомотив» по ходу сезона нравился. Очень молодая, задиристая команда, в целом сплав опыта и молодости. Да где-то им не хватает забитых голов. В этом и была их главная проблема в финальной серии. Вратарь «Магнитки» Набоков играл просто феноменально.

— Верили вы в «поворот серии» при счете 0-3?

— Отыграться можно с любого счета. Пока есть шанс, нужно держаться за него и стараться его использовать.

— По ходу четвертой игры «Локомотив» способен был продлить серию?

— Игроки понимали, что у них нет права на ошибку, очень важно что им удалось первыми забить и если бы они не получили «гол в раздевалку» в концовке второго периода исход матча мог бы вполне быть иным. А так я считаю, что «Металлург» одержал заслуженную победу и в матче, и в серии.