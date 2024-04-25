Разин: Я выиграл Кубок Гагарина, а «Автомобилист» еще нет

Главный тренервспомнил о том, как его уволили из

«Мы выиграли его, что мы могли еще хотеть? 4-0 в финале! Даже мой любимый "Автомобилист" обыграли.

Я прекрасно помню свой первый разговор с Максимом Рябковым (директор клуба из Екатеринбурга), когда он говорил, что они с баскетбольной командой шесть лет шли к чемпионству. И что они сделали? Уволили меня. Спустя восемь лет я выиграл Кубок, "Автомобилист" пока еще нет. Не то чтобы я рад этому факту, но рад, что доказал, что могу это сделать», — сказал Разин СЭ.

Напомним, что «Металлург» прошел «Автомобилист» в полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина (счет в серии 4:3). В финале команда Андрея Разина одолела «Локомотив» со счетом 4:0.