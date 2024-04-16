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    Никитин о «Металлурге»: Интересная и своеобразная команда, которая заслуженно вышла в финал

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Металлург Мг
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился мыслями перед финальной серией розыгрыша Кубка Гагарина с «Металлургом».

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Повлияет ли большая пауза на "Локомотив"? В финале нет уставших или неготовых, поэтому искать какие-то оправдания или нюансы нет смысла. Нужно с первой игры быть готовыми сражаться.

    Это финал, это борьба, борьба характеров. Конечно, финал — особые ощущения. Мы старались фокусировать ребят на отдельных нюансах. С одной стороны, не нужно думать о том, когда и с кем играем.

    Что думаю о "Локомотиве"? Он проводит очень хороший сезон, заслуженно вышел в финал. Это интересная и своеобразная команда. Я лично знаю Андрея Владимировича Разина. Очень серьёзный соперник», — цитирует Никитина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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    • Первый матч финальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Локомотивом» состоится 18-го апреля в Магнитогорске. Начало игры — в 17:00 мск.

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