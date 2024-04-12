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    Даллас — Виннипег: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.04.2024 в 03:00 начнется матч в НХЛ Даллас — Виннипег

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Даллас и Виннипег начнут матч в 03:00 в НХЛ, 12.04.2024.

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    Последний матч: «Даллас» — «Виннипег» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Даллас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Виннипег.

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