Объявлен состав сборной России U20 на Кубок Будущего

Вратари: Евгений Волохин, Егор Заврагин (оба — «Югра»), Кирилл Зарубин («Академия Михайлова»).
Защитники: Никита Баклашев, Артём Кудашов, Магомед Шараканов (все — МХК «Динамо» Москва), Михаил Гуляев («Авангард»), Кирилл Жуков («Южный Урал»), Тимур Кол («Омские Ястребы»), Александр Пелевин («Зауралье»), Виталий Пестерев («Алмаз»), Антон Силаев («Торпедо»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»).
Нападающие: Никита Артамонов («Торпедо»), Егор Варюшкин (МХК «Спартак»), Алексей Васильков («Лада»), Максим Великов, Егор Соловьёв (оба — «Красная Армия»), Михаил Ильин («Северсталь»), Иван Казаковцев (МХК «Динамо» Сантк-Петербург), Артемий Кузнецов (ХК «Сочи»), Иван Кузьмин («Дизель»), Вячеслав Малов («Чайка»), Владимир Михалёв («Сибирь»), Эмиль Пьянов («Алмаз»), Егор Римашевский («Динамо» Москва), Иван Рябкин (МХК «Динамо» Москва), Николай Хворов («Омские Ястребы»).
Главным тренером станет Николай Воеводин, ассистенты — Евгений Бобарико, Максим Семёнов.
Кубок Будущего состоится в Новосибирске с 25 по 28 апреля. Помимо сборной России в нем примут участие Беларусь, Казахстан, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги.