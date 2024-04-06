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    Заварухин: Будем готовиться к следующей игре, ничего не потеряно

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    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о третьем подряд поражении от «Локомотива» (1:2).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Соперник очень сильный, хорошая команда. Счёт в серии 0-3, но у нас есть четыре матча, чтобы победить и перевернуть эту серию. Будем готовиться к следующей игре, ничего не потеряно.

    "6 на 4" мы забили не бригадой большинства, в концовке нет такого понятия. Там выходят шесть игроков, у каждого своя роль. Мы работаем над этим, скажу так, здесь у каждого своя роль. У кого-то не получается, можно попробовать, но менять на переправе кого-то… а кого выпустить? У нас с Уфой тоже не получалось в большинстве», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    «Локомотив» выигрывает в серии до четырех побед со счетом 3-0. Для выхода в финал Кубка Гагарина им осталось выиграть одну игру. Четвертый матч пройдет 8 апреля в Челябинске.

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