Заварухин: Будем готовиться к следующей игре, ничего не потеряно

Главный тренервысказался о третьем подряд поражении от(1:2).

«Соперник очень сильный, хорошая команда. Счёт в серии 0-3, но у нас есть четыре матча, чтобы победить и перевернуть эту серию. Будем готовиться к следующей игре, ничего не потеряно.

"6 на 4" мы забили не бригадой большинства, в концовке нет такого понятия. Там выходят шесть игроков, у каждого своя роль. Мы работаем над этим, скажу так, здесь у каждого своя роль. У кого-то не получается, можно попробовать, но менять на переправе кого-то… а кого выпустить? У нас с Уфой тоже не получалось в большинстве», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

«Локомотив» выигрывает в серии до четырех побед со счетом 3-0. Для выхода в финал Кубка Гагарина им осталось выиграть одну игру. Четвертый матч пройдет 8 апреля в Челябинске.