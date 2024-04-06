ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Максимум России на Евро — выход из группы». Вячеслав Колосков — об итогах отбора ЧЕ-2024, фаворитах турнира и гипотетических перспективах сборной России
    Все новости спорта

    Панарин вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на чистое 13-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

    Артемий Панарин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артемий Панарин

    В прошедшем матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (4:3) форвард отдал 1 голевую передачу. Это очко стало для игрока 772-м в НХЛ. Всего у Панарина 261 гол и 511 результативных пасов за 667 матчей в лиге.

    Панарин обошел бывшего защитника «Далласа» Сергея Зубова (771) по результативным действиям в НХЛ среди россиян. На 12-й строчке по этому показателю среди российских хоккеистов идет Павел Буре (779).

    Лидером является Александр Овечкин, набравший 1579 (851+696) очков.

    В текущем сезоне 32-летний Панарин сыграл 77 матчей, в которых набрал 111 (45+66) очков.

    Все прогнозы на НХЛ

    «Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 108 очков в 77 играх.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» продлит победную серию в РПЛ?
  • «Ростов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Локомотив» сделает еще один шаг к финалу?
  • «Трактор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ман Сити» потеряет очки на поле «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие