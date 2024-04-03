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    Директор «Металлурга»: Я не раз говорил, что в клубе стоят самые максимальные задачи

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    Директор «Металлурга» Алексей Жлоба высказался о выходе команды в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, где подопечные Андрея Разина сыграют против «Автомобилиста».

    «Металлург»
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    «Металлург»

    «Я не раз говорил, что в "Металлурге" стоят самые максимальные задачи. В начале текущего сезона в том числе одна из главных целей была как минимум выход финал.

    Конечно, мы понимали, что, обновив состав на 60 процентов и тренерский штаб, выполнить эту задачу архисложно. Но наш коллектив справился. Никто уже не хочет останавливаться на достигнутом. Аппетит приходит во время еды, двигаемся дальше», — сказал Жлоба СЭ.

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    • Первый матч между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится 3-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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