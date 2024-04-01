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    Никитин: «Трактор» — это опытная, мастеровитая и терпеливая команда

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина с челябинским «Трактором».

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Что скажу о "Тракторе"? Считаю, что эта команда заслужила пройти в полуфинал. Мы серьёзно готовимся. У "Трактора" есть мастеровитые ребята, многие из них выигрывали Кубок Гагарина. Мы разобрали их игру. "Трактор" — это опытная, мастеровитая и терпеливая команда. Наши игры в регулярном чемпионате нет смысла вспоминать. Плей-офф — отдельный турнир. "Трактор" будет играть по-другому, они уже это доказали этой весной. Нам нужно показать свой хоккей, отталкиваться от своих точек.

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    • У "Трактора" было намного больше дней на подготовку. Это сыграет им в плюс? После серии станет понятно. Кто выиграет, тому в плюс и сыграло. Мы не заморачиваемся, спокойно готовимся. Возможно, малое количество времени на подготовку — даже проще для нас», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

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