Жамнов: Эмоций особых нет, это и понятно

Главный тренерпрокомментировал вылет красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина после поражения от(2:4).

«Что тут сказать? Эмоций особых нет, это и понятно. Хотел бы поздравить "Металлург" с выходом в полуфинал, пожелать им удачи, а нашим ребятам двигаться вперёд.

Доволен ли итогами сезона? Если говорить в общем, по всему сезону и по плей-офф, ребята проделали очень хорошую работу. Тот результат, который команда показала в регулярке, показывала неплохой хоккей, говорит сам за себя. Без общей работы этого не бывает, есть много вещей, над которыми предстоит поработать, не хочу пока дискутировать на эту тему.

Хотел бы поблагодарить ребят за весь сезон, поблагодарить всех сотрудников — и массажистов, и докторов. Мы были дружной командой и не справились бы без любого человека в нашей раздевалке. Благодарен тренерскому штабу, это заслуга их всех, любому тренеру можно сказать огромное спасибо.

Судьба Ковальчука? Пока что об этом рано говорить, давайте попозже, сейчас поговорим об игре. Что будет дальше, обсудим потом на холодную голову. Сейчас я эту тему обсуждать не хочу, это будет неправильно.

Реализация моментов? Предупреждали, знали, что "Магнитка" будет играть на контратаках, получили голы на контратаках. Хотелось забить, иногда просто увлекались, по большому счёту все голы, которые нам забили, — это наши ошибки, но без них не бывает спорта. У нас есть ребята, которые впервые играют на такой стадии, было видно волнение в сегодняшней игре, некоторые немного переволновались.

Прогресс Иванова? У нас Чайковски на травме, а так он неплохо провёл эту серию, не всё у него в сезоне складывалось. Надо, чтобы в голове осело, что надо двигаться вперёд.

Не забили в трёх матчах Набокову? Пути всегда можно найти, давайте отдадим ему должное, он здорово сыграл. В каких-то моментах не хватало хитрого броска, было много бросков без трафика, для галочки. Бросок должен быть нацеленный, для вратаря были проблемы, когда перед ним был наш игрок. Когда идёт прямой бросок, вратарю легче играть. Не хватило чуть расслабленности в концовке», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Счет в серии стал 4:2 в пользу «Металлурга». В полуфинале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет против «Автомобилиста». В другой паре «Локомотиву» будет противостоять «Трактор».