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    Буре рассказал, почему ЦСКА расстался с Федоровым

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    Член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре объяснил, почему клуб решил не продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Федоровым.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    Новым главным тренером ЦСКА стал Илья Воробьев, ранее работавший в магнитогорском «Металлурге».

    «От имени наблюдательного совета ЦСКА я хотел бы выразить большую благодарность Сергею Федорову.

    С ним ЦСКА завоевал два Кубка Гагарина, а сам Сергей дважды признавался лучшим тренером КХЛ. Это большие достижения, которые только подчеркивают, что ЦСКА является самым титулованным клубом мира.

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    • Но результаты этого сезона были признаны наблюдательным советом клуба неудовлетворительными. Пришло время двигаться вперед.

    С нового сезона ЦСКА будет возглавлять Илья Воробьев, чью кандидатуру сегодня утвердили. Мы желаем Илье Петровичу удачи и успехов в работе», — приводит слова Буре «Матч ТВ».

    ЦСКА не смог пройти первый раунд Кубка Гагарина, проиграв ярославскому «Локомотиву» (1-4 в серии). В двух предыдущих сезонах московские «армейцы» под руководством Федорова стали победителями плей-офф КХЛ.

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