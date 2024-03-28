Буре рассказал, почему ЦСКА расстался с Федоровым

Член наблюдательного совета ЦСКАобъяснил, почему клуб решил не продлевать контракт с главным тренером команды

Новым главным тренером ЦСКА стал Илья Воробьев, ранее работавший в магнитогорском «Металлурге».

«От имени наблюдательного совета ЦСКА я хотел бы выразить большую благодарность Сергею Федорову.

С ним ЦСКА завоевал два Кубка Гагарина, а сам Сергей дважды признавался лучшим тренером КХЛ. Это большие достижения, которые только подчеркивают, что ЦСКА является самым титулованным клубом мира.

Но результаты этого сезона были признаны наблюдательным советом клуба неудовлетворительными. Пришло время двигаться вперед.

С нового сезона ЦСКА будет возглавлять Илья Воробьев, чью кандидатуру сегодня утвердили. Мы желаем Илье Петровичу удачи и успехов в работе», — приводит слова Буре «Матч ТВ».

ЦСКА не смог пройти первый раунд Кубка Гагарина, проиграв ярославскому «Локомотиву» (1-4 в серии). В двух предыдущих сезонах московские «армейцы» под руководством Федорова стали победителями плей-офф КХЛ.