Фетисов об уходе Федорова с поста главного тренера ЦСКА: Сожалею, что Сергей ушел, я за него болел

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением об уходес поста главного тренера

«Сожалею, что Сергей ушёл. Я за него болел, переживал, он молодец, выиграл два кубка в непростой ситуации. Как тренер он максимально проявил свои хоккейные знания, он самый разносторонний игрок в истории мирового хоккея, прилежный в плане своего отношения к делу.

Клуб принял решение двигаться по другому пути, там принимали решение коллегиально, видимо, выбирали. Не знаю, насколько Сергей сам переживает, ещё не говорил с ним.

В своё время в его пользу был сделан правильный выбор, и он доказал это своей работой. Понятно, что у него сейчас происходит в душе и голове, но он профессиональный тренер, здесь вопросов нет. Не думаю, что при его желании он будет долго сидеть на скамейке запасных», — цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, что пресс-служба ЦСКА объявила о назначении Ильи Воробьева на пост главного тренера команды.

В нынешнем сезоне армейцы вылетели в 1-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Локомотивом» (счет в серии 1:4).